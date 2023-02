20° anniversario per Fondazione Milan. Parla Galliani

Ieri sera presente alla Charity Dinner anche l'ad del Monza Adriano Galliani che ai microfoni di Sky ha dichiarato: "In occasione di un anniversario dell’acquisto del Milan. Nasce un 20 febbraio perché era l’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi. Mi dispiace che non c’è Leonardo, sono stato presidente per tanti anni di Fondazione Milan, ma l’anima è assolutamente Leo che oggi ho bacchettato perché è in montagna e non doveva mancare qui… Mi ricordo tutte le iniziative del nostro periodo e poi Fondazione Milan è andato avanti per questa strada ed è molto bello»