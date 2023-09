Milan-Roma 2-4: le giallorosse espugnano il campo delle rossonere

All'esordio in campionato, la squadra di Ganz ha combattuto finché ha potuto contro le campionesse d'Italia, cedendo solo nel finale di gara

Dopo la sconfitta nel Derbydei rossoneri, oggi è arrivata la sconfitta della squadra femminile. Nella prima giornata di campionato, la Roma si è imposta in casa della squadra di Ganz. Il report del sito ufficiale del Milan: "È stato un bel Milan, nonostante il risultato finale non ci sia amico. Le rossonere hanno giocato con cuore, sacrificio e a tratti anche qualità, ma non è bastato: alla prima stagionale di Serie A Femminile, al PUMA House of Football vince la Roma per 4-2, prendendo il largo nel finale. Sotto 0-2 dopo il primo tempo, la formazione di Mister Ganz è riuscita a riequilibrare la sfida grazie alle reti di Dompig e Marinelli, appena entrata. Per larghi tratti del match, le rossonere se la sono giocata alla pari contro le giallorosse, campionesse d'Italia in carica.

Nel finale, l'esperienza della squadra di Spugna ha avuto la meglio con il bel gol di Greggi e il sigillo finale di Glionna. Resta inevitabilmente l'amaro in bocca per il risultato ma la prestazione, collettiva e anche di diverse individualità, lascia ben sperare per il futuro della stagione: questo Milan ha tante nuove giocatrici e, con un po' di chilometraggio in più, potrà darci delle soddisfazioni. La Serie A Femminile si ferma subito per lasciare spazio alle nazionali: si torna in campo domenica 1 ottobre alle 12.30 in trasferta contro il Napoli.

LA CRONACA

Entrambe le squadre iniziano la partita con molta cautela, attente a non scoprirsi e concentrate a studiare le avversarie. La prima grande occasione è rossonera e arriva al 13', con una ripartenza orchestrata da Bergamaschi e chiusa da Árnadóttir, che prova un pallonetto dalla lunga distanza senza fortuna. La Roma prende le misure e al 17' si rende molto pericolosa con Giugliano, che calcia da lontano e chiama Giuliani a deviare sulla traversa il tiro. Rispondiamo con un destro dal limite di Grimshaw, brava a liberarsi ma poco precisa nella conclusione. Al 36' arriva il gol del vantaggio ospite: punizione dal lato destro, spizzata di Minami e deviazione vincente sottomisura di LInari. Passano tre minuti e la Roma raddoppia subito con Haavi, che ruba palla ad Árnadóttir e batte Giuliani.

Nella ripresa cambia la musica, le rossonere partono con grande aggressività e accorciano le distanze: al 50' Dompig si libera e dal limite lascia partire un gran destro che buca Ceasar e porta il risultato sull'1-2. Stašková di testa poco dopo mette a lato di centimetri, ma è solo l'antipasto del gol del pareggio, che arriva al 61'. Calcio d'angolo per le rossonere, nell'area piccola si accende una mischia con due grandi protagoniste: Stašková protegge palla con rabbia, Marinelli si libera in un fazzoletto e fa 2-2 un minuto dopo il suo ingresso in campo. All'esordio ufficiale in rossonero, Gloria ritrova una rete che in Serie A le mancava da 385 giorni. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, la Roma torna avanti all'80' con un gioiello di Greggi dal limite, un destro a giro che si infila nell'angolino basso. In contropiede nel recupero Glionna fa 4-2 e mette la parola fine sulla contesa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.