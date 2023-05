Milan femminile, altro pareggio in rimonta: con la Fiorentina è 1-1

La squadra di Mister Ganz ha pareggiato sul campo della Fiorentina nella settima giornata della Poule Scudetto, mantenendo il terzo posto

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri, dopo la Primavera, è sceso in campo il Milan femminile. Vediamo com'è andata grazie al sito ufficiale del Milan. Il report: "Il sesto incrocio stagionale tra Fiorentina e Milan termina in parità: viola e rossonere si spartiscono la posta messa in palio nella 7ª giornata della Poule Scudetto grazie a un gol per tempo. Al vantaggio delle padrone di casa nel finale della prima frazione - rigore dell'ex di giornata Vero - ha risposto il secondo centro consecutivo di Chanté Dompig, vivace protagonista in avanti per tutti i 90'. Un risultato giusto, l'1-1 finale, che lascia la squadra di Maurizio Ganz al terzo posto in classifica, con 40 punti (+1 sull'avversaria odierna e +4 sull'Inter).

In una partita condizionata dal gran caldo, che ha costretto l'arbitro a un paio di cooling break, le rossonere hanno confermato solidità e carattere per centrare la seconda rimonta consecutiva. Stona, nel pomeriggio odierno, lo sfortunato infortunio occorso a Selena Babb: un problema alla spalla che ha richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti. Si tornerà in campo già nel prossimo fine settimana, per l'ultimo appuntamento casalingo della stagione: sabato 13 al PUMA House of Football arriverà la Roma campione d'Italia.

LA CRONACA

Partita a ritmi blandi in avvio, anche a causa del caldo che condiziona le squadre. Le prime occasioni sono viola con Catena, il Milan si scuote al 21' con un doppio tentativo di Dompig e Grimshaw: Baldi para in entrambi i casi. Ancora Catena a ispirare la manovra offensiva della Fiorentina, ma la difesa rossonera è ordinata e non concede spazi. La partita cambia al 36': fallo in area di Babb su Vero, calcio di rigore per le padrone di casa ma ad avere la peggio è la rossonera, costretta a uscire per infortunio. Entra Giuliani, che intuisce la conclusione dell'avversaria ma non respinge: 1-0 Fiorentina. Il Milan risponde con Piemonte, ma nel recupero del primo tempo le viola hanno una nuova chance con Hammarlund, mancino respinto da un'attenta Giuliani.

La prima occasione del secondo tempo è quella del pareggio rossonero. Al 51' cross dalla destra di Soffia, la palla finisce sui piedi di Dubcová dopo l'uscita imprecisa di Baldi: assist per Dompig che va a segno con il secondo gol consecutivo dopo quello alla Juventus. Il pari smuove i ritmi dell'incontro, ci provano Grimshaw e Mijatović ma senza fortuna. Al 62' ancora Dompig ha una grande occasione per il 2-1 dopo un errore di Cafferata, ma Baldi non si fa ipnotizzare dalla numero 99 delle rossonere. Le squadre si alternano nel possesso e faticano a generare occasioni. Giuliani è reattiva al 78' su Vero, mentre all'84' Dompig viene chiusa da una tripla marcatura viola. L'ultimo acuto al 94' con Longo, ma la palla termina fuori di poco. Fischio finale".