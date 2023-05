Milan femminile, oggi sfida alla Fiorentina: come stanno le due squadre

Alle 14:30 ci sarà la sfida tra la squadra di mister Ganz e la compagine viola, valida per la settima giornata della Poule Scudetto: il punto

Redazione Il Milanista

Dopo la vittoria della squadra di Pioli contro la Lazio, oggi tocca a quella femminile, che sfiderà la Fiorentina, alle 14:30. Vediamo come arrivano al match le due squadre, grazie al sito ufficiale del Milan.

"QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

ll Milan arriva dal pirotecnico pareggio casalingo contro la Juventus, un 3-3 in rimonta apprezzabile per lo spirito messo in campo dalla squadra. Al PUMA House of Football sono stati giorni di lavoro intenso: saranno diverse le assenze nella trasferta toscana, specialmente in difesa: non saranno del match Nouwen, Árnadóttir e Mesjasz. Il peso dell'attacco poggerà sempre sulle spalle di bomber Piemonte (ex di giornata), sottolineando anche il fattore Vigilucci, quattro gol dall'inizio della Poule Scudetto e della Poule Salvezza: nessuna giocatrice vanta più reti nel periodo.

Queste le convocate rossonere: Babb, Cazzioli, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Soffia, Sorelli, Thrige; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Bergamaschi, Dompig, M. Dubcová, Piemonte, Sevenius, Thomas.

Così Mister Ganz alla vigilia: "Siamo in emergenza ma stringeremo i denti per fare una grande gara contro la Fiorentina e nelle successive due partite. Non sarà facile ma daremo il massimo".

QUI FIORENTINA

La Fiorentina sta passando un momento negativo, avendo incassato un doppio ko tra Juventus e Roma. Il sorriso manca da più di un mese, in generale è da febbraio in avanti che ha rallentato il passo: fra le partecipanti alla Poule Scudetto la viola è quella che ha subito più gol (44, almeno cinque più di qualsiasi), in generale solo Parma (50) e Sampdoria (46) hanno una difesa peggiore. Attenzione ai pericoli Hammarlund e Kaján, come alla fondamentale regia di Vero (ex, doppietta su rigore nell'andata di marzo); da segnalare l'assenzadi Eržen per squalifica.

"È un match importante per la conquista del terzo posto - le parole di Panico -, abbiamo tutte le carte in regola per poter lottare per questo traguardo. Scenderà in campo la formazione migliore, so di poter contare su un gruppo unito che darà il 100%".