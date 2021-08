Jane: “Felice del rinnovo: qui sono uscita dalla mia comfort zone”

Ecco le parole di Refiloe Jane ai microfoni di MilanTv dopo il rinnovo con il Milan

Redazione Il Milanista

Dopo il rinnovo con il Milan, la centrocampista Refiloe Jane ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MTV. Ecco cosa ha detto la sudafricana classe '92.

SUL RINNOVO - "Sono onorata e molto felice del mio rinnovo di contratto. Giocherò un altro anno con il Milan. Finora è stato un viaggio ricco di soddisfazioni, non solo per me ma anche per la squadra. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci attende in questa stagione".

SULLA SCORSA STAGIONE - "Dalla scorsa stagione abbiamo imparato che dobbiamo giocare partita dopo partita. La cosa più importante è fare risultato in ogni incontro, specialmente a inizio stagione. Il modo in cui si comincia è fondamentale poi per il prosieguo della stagione. Una squadra ha sogni e obiettivi da inseguire ogni stagione e questa stagione non sarà differente. Abbiamo raggiunto alcuni degli obiettivi che ci eravamo poste e in questa stagione proveremo a raggiungere quelli che ci sono sfuggiti nella scorsa. Faremo un passo alla volta senza metterci troppo sotto pressione, guardando avanti invece che al presente".

SUI MIGLIORAMENTI AL MILAN - "Dal punto di vista calcistico sono cresciuta molto, soprattutto perché sono uscita dalla mia comfort zone trasferendomi in un nuovo paese, di cui non parlo la lingua e non conosco la cultura. Come persona fuori dal campo ho imparato ad adattarmi e quanto siano importanti i rapporti. Ora devo assolutamente imparare la lingua. E' importante e so che lo è per me e per il prosieguo del mio percorso".

UN MESSAGGIO ALLA SE' STESSA DEL PASSATO - "Se potessi incontrare me da bambina direi a me stessa di inseguire i miei sogni e che non esistono sogni troppo grandi se si hanno la volontà, il coraggio e la disciplina. Bisogna puntare al massimo perché nessun sogno è irrealizzabile. Non è scontato poter ispirare le persone con il mio talento. Di solito mi dico che il talento che mi è stato donato ha un motivo. Quando lo uso non lo faccio per me stessa, ma anche per tutti i bambini che mi guardano. Le mie qualità devono rappresentare una motivazione, specialmente per la gente del Sudafrica, il mio paese. Il fatto che io venga da un paese difficile dimostra che, se si hanno un sogno e il supporto necessario, nessun sogno è irrealizzabile."

SULLA FONDAZIONE REFILOE JANE - "Con la creazione della Fondazione Refiloe Jane spero d'ispirare la prossima generazione. Voglio restituire ai bambini il supporto che ho avuto giocando a calcio. Voglio aiutarli a realizzare i loro sogni, che siano la possibilità di studiare o giocare a calcio o di vita in generale. Vorrei cambiare la prossima generazione".

UN MESSAGGIO PER GAZIDIS - "Buongiorno Sig. Gazidis le auguro il meglio per una pronta guarigione. Sappiamo che è guerriero e che tornerà più forte di prima. Siamo con lei in questo momento e preghiamo per lei e la sua vita. Stia bene e tenga duro!"

UN MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ciao tifosi! Grazie mille per il vostro supporto. Sempre forza Milan!"