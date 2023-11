Ganz: “La sconfitta fa male, dobbiamo stare più attente, senza distrazioni”

L'allenatore del Milan femminile ha commentato così la sconfitta per 1-0 nel recupero contro la Fiorentina, parlando ai microfoni di Milan Tv

Ieri è stata una giornata decisamente negativa per i colori rossoneri. La squadra di Pioli ha perso in casa contro l'Udinese, mentre il Milan femminile ha perso sul campo della Fiorentina per 1-0.

Maurizio Ganz, tecnico delle rossonere, ha parlato ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita. Il rammarico per il risultato: "Questa sconfitta fa male, è arrivata alla fine come contro la Juventus. Dobbiamo stare più attente, chiudere gli spazi e non avere questo genere di distrazioni perché, appena succede, qualsiasi squadra può punirti".

Serve qualcosa in più: "Serve avere più coraggio come nel primo tempo, nel secondo siamo state più indietro e loro hanno spinto di più. Hanno avuto due o tre occasioni importanti e quella più importante al 90' l'hanno sfruttata. Noi abbiamo avuto delle ripartenze importanti anche sugli esterni, però dobbiamo fare di più perché non possiamo fare così poco pur contro una buona Fiorentina".

