Ganz: “Una vittoria difficile, ci abbiamo creduto fino alla fine”

Ieri il Milan femminile ha trovato la prima vittoria in campionato, battendo in trasferta il Napoli. Le parole del Mister ai canali ufficiali

Ieri il Milan femminile ha trovato la prima vittoria in campionato. Le rossonere infatti si sono imposte 1-0 sul Napoli a Cercola, grazie un gol al sesto minuto di recupero di Emelyne Laurent . Mister Maurizio Ganz dopo il successo ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali.

L'analisi del tecnico: "Il campionato di Serie A si sta alzando velocemente, tecnicamente e fisicamente. Abbiamo affrontato un ottimo Napoli. La vittoria è stata difficile, ho detto alle ragazze di giocare 98 minuti e non aver fretta di segnare. Speravo un po' prima. Anche loro hanno avuto occasioni clamorose per andare in vantaggio. Abbiamo sbagliato molto, però abbiamo avuto gioco e costruito".