Ganz: “Grande prestazione, prendere gol nel finale fa male”

Ieri il Milan femminile ha perso in casa per 1-0 contro la Juventus, con un gol a tre minuti dal novantesimo. Questo il commento del tecnico

Nella giornata di ieri sono scese in campo sia la squadra maschile che quella femminile. E se per gli uomini di Pioliè arrivata una vittoria importante, il Milan femminile perso 1-0 in casa contro la Juventus.

La gara del PUMA House of Football, valida per la terza giornata della Serie A femminile, è stata equilibrata e in bilico fino alla fine. A tre minuti dalla fine Caruso ha segnato il gol che ha deciso il big match.

Queste le parole di Mister Ganz ai canali ufficiali del Milan: "Abbiamo fatto una grande prestazione, prendere gol nel finale fa male ma ce la stiamo giocando nella maniera giusta. Abbiamo fatto vedere tante cose positive, portiamo a casa zero punti ma ne usciamo consapevoli della nostra forza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.