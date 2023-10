Femminile, Milan atteso da due trasferte per rilanciare la stagione

Dopo un avvio con due sconfitte e una vittoria il Milan femminile è pronto a ripartire da due trasferte, una in Coppa Italia e una in Serie A

La squadra femminile è partita a rilento con i risultati, ma è pronta a ripartire. Il sito ufficiale del Milanha fatto il punto della situazione. Il focus: "Come nel 2022/23, la stagione del Milan femminile è iniziata con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite. I ko interni contro Roma e Juventus sono stati intervallati dall'orgoglioso successo esterno sul campo del Napoli: la somma è quella di un'immeritata partenza lenta per le rossonere, viste le belle impressioni lasciate in un precampionato competitivo e di alto livello. Il lato positivo, in questo caso, sta in un calendario che consente due occasioni di rilancio immediato.

Siamo in mezzo, infatti, alla prima settimana del 2023/24 con un doppio impegno. L'esordio stagionale in Coppa Italia femminile, con la trasferta sul campo dell'Hellas Verona di Serie B, sarà poi seguito con un'altra partita lontano dal PUMA House of Football: il derby lombardo contro il Como Women, protagonista di una bella partenza con due vittorie nei primi tre turni. Due appuntamenti importanti che rappresentano una grande occasione per rilanciarsi nel migliore dei modi.

Si parte, quindi, con l'impegno in Coppa, competizione in cui la squadra di Ganz ha sempre ben figurato nelle ultime stagioni. Il Milan femminile, infatti, viene da tre Semifinali e una Finale nelle ultime quattro stagioni - escludendo il 2019/20 interrotto per il Covid-19 - e la nuova formula, con sole sfide a eliminazione diretta e la cancellazione della prima fase a gironi, rende elevata sin da subito la posta in palio. Le scaligere hanno conquistato 6 punti nelle prime tre giornate di Serie B, trovandosi al 3° posto dietro la coppia di testa composta da Ternana e Lazio.

La differenza di livello sarà indubbiamente importante, ma le ragazze di Ganz si sono sempre distinte nell'affrontare con personalità e grande spirito competitivo tutti gli appuntamenti di Coppa delle ultime stagioni. Sarà importante trovare il risultato e l'appuntamento col gol, invertendo la rotta delle ultime prestazioni in cui la generosità in campo è stata tanta ma le occasioni da rete sono arrivate in numero ridotto. La stagione è ancora lunga, e nessun traguardo è ancora precluso a un gruppo nuovo che cerca continuità. Ripartiamo da Hellas Verona e Como Women, quindi, per rilanciarci con ambizione e voglia di fare bene".

