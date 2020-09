Shamrock Rovers-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan ha conquistato una vittoria nel suo debutto nella stagione 2020/2021, ottenendo la qualificazione al prossimo turno preliminare d’Europa League. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 6 – Un buon intervento sullo 0-0, poi ordinaria amministrazione.

Calabria 6,5 – Il migliore della linea difensiva, bravo in entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa va anche vicino al gol.

Kjaer 6 – Senza Romagnoli è lui a dover guidare il reparto arretrato. Ci riesce senza particolari problemi, anche grazie alla poca qualità degli avversari.

Gabbia 6 – Nel primo tempo si fa sorprendere da un’incursione di Greene. Non sempre è ben posizionato: paga un po’ di inesperienza.

Theo Hernandez 6 – Mostra subito un’ottima forma fisica nonostante sia solo il primo impegno stagionale. Sulla fascia sinistra è il solito treno, ma nella ripresa smette di premere sull’acceleratore.

Kessié 6,5 – Diga in mezzo al terreno di gioco, recupera palloni in continuazione.

Bennacer 6,5 – La coppia con Kessié continua a funzionare: insieme mettono in campo una miscela di sostanza e qualità.

Castillejo 6 – Dinamico ma poco incisivo, perde qualche pallone di troppo.

Calhanoglu 7,5 – Gol, assist e fantasia sulla trequarti: è il faro del gioco rossonero.

Saelemaekers 6 – Sbaglia in area di rigore un paio di ghiotte occasioni. Si riscatta, seppur parzialmente, servendo l’assist a Calhanoglu.

Ibrahimovic 7 – Il Milan riparte da lui: sblocca la partita ed è sempre presente in area di rigore. Punto di riferimento per tutta la squadra.

Krunic 6 – Entra ad una ventina di minuti dalla fine, toccando pochi palloni.

Pioli 6 – Buona la prima, seppur contro un avversario modesto. La condizione, inevitabilmente, non è ancora delle migliori, ma i suoi giocatori mettono in mostra un’ottima intesa e alcuni interessanti meccanismi di gioco. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA