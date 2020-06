Verso Spal-Milan, Pioli fa turnover: le probabili formazioni

MILANO – Archiviata la vittoria sulla Roma, il Milan si prepara a tornare nuovamente in campo: domani sera è in programma la sfida in casa della Spal, valida per la ventinovesima giornata di campionato. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sembra orientato a fare un po’ di turnover. In difesa Calabria potrebbe sostituire Conti, mentre nel tridente alle spalle del centravanti Saelemaekers scalpita per prendere il posto di Castillejo. Possibile occasione anche per Paquetà nel ruolo di trequartista. In attacco ballottaggio serrato fra Rebic e Rafael Leao. Ibra dovrebbe essere convocato, ma partirà dalla panchina. Di Biagio, dal canto suo, deve fare a meno di Berisha, Zukanovic e Di Francesco. Di seguito, le probabili formazioni.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strenefezza, Valdifiori, Valoti, Fares; Petagna, Cerri. ALL. Di Biagio.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Calhanoglu; Rafael Leao. ALL. Pioli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live