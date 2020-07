Verso Lazio-Milan, i precedenti di Pioli contro la sua ex squadra

MILANO – Tornare all’Olimpico ha sempre un sapore speciale per Stefano Pioli, soprattutto quando la sfida in programma è contro la Lazio; il tecnico emiliano ha infatti guidato la squadra capitolina dal 2014 al 2016. Domani Pioli affronterà la Lazio da allenatore per la sedicesima volta. Tuttavia, i quindici precedenti sono per lui molto negativi: nove sconfitte, quattro pareggi e soltanto due vittorie. L’ultima sfida, andata in scena a San Siro lo scorso novembre nella gara d’andata, è stata vinta dai biancocelesti per 2-1. L’ultimo successo di Pioli contro la Lazio risale invece al dicembre del 2016, quando da allenatore dell’Inter si impose per 3-0.

