Milan, a Ferrara solo un punto: l’autogol di Vicari evita la sconfitta ai rossoneri

MILANO – Servivano tre punti al Milan per dare continuità alle ultime due vittorie e per proseguire la propria marcia verso il ritorno in Europa. Tuttavia a Ferrara, contro la Spal fanalino di coda del campionato, la formazione di Pioli ottiene solo un pareggio, giunto persino al 94′ grazie ad un rocambolesco autogol di Vicari.

Al tredicesimo minuto è Valoti, ex centrocampista rossonero, a sbloccare la partita sfruttando svariati rimpalli in area di rigore: prima Paquetà e poi Gabbia pasticciano in disimpegno e il classe ’93 è il più lesto a calciare il pallone in rete. La reazione del Milan tarda ad arrivare, la squadra è lenta e prevedibile. L’unico a rendersi pericoloso, con un colpo di testa sull’esterno della rete, è Paquetà. Non a caso alla mezzora sono ancora i padroni di casa a trovare la via del gol, con un capolavoro di Floccari che dalla lunga distanza insacca sotto l’incrocio, complice anche un Donnarumma mal posizionato. Pochi minuti più tardi arriva la prima bella azione rossonera: la combinazione fra Rebic e Calhanoglu porta al gol che accorcia le distanze, ma l’arbitro Mariani, aiutato dai colleghi al Var, annulla per fuorigioco dell’attaccante croato.

A fine primo tempo l’episodio che cambia la sfida: la Spal resta in dieci uomini per fallo di Di Francesco su Theo Hernandez. Piede a martello ed espulsione diretta. Tuttavia nelle fila meneghine Paquetà sembra l’unico in grado di creare problemi agli avversari. Con giocate di qualità e tiri dalla distanza il brasiliano si rende più di una volta pericoloso, senza però trovare gloria. Ad inizio ripresa, come prevedibile anche alla luce della superiorità numerica, il Milan aumenta la pressione e il possesso palla, senza però creare nitide palle gol a parte alcune conclusioni da fuori area. L’ingresso di Ibra smuove un po’ le acque e i rossoneri prendono convinzione, riuscendo a rimontare anche con fortuna. Rafael Leao al 78′ riapre la gara, poi un autogol di Vicari al ’94 permette al Milan di pareggiare, fissando il punteggio sul 2-2 La prestazione complessiva degli uomini di Pioli è comunque negativa e questo punto serve a poco o nulla: il Verona dista una sola lunghezza e le prossime due partite saranno contro Lazio e Juventus.

