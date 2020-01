Serie A – Pareggio al Rigamonti fra Brescia e Cagliari

MILANO – Pareggio scoppiettante fra Brescia e Cagliari. Al Rigamonti finisce 2-2 al termine di una sfida ricca di emozioni. Al vantaggio di Joao Pedro risponde Ernesto Torregrossa che, ad inizio ripresa, sigla anche il sorpasso con il momentaneo 2-1. A venti minuti dal termine, però, è ancora Joao Pedro a trovare il gol, trasformando il calcio di rigore che vale il definitivo pareggio. I padroni di casa chiudono anche la partita in dieci uomini, per l’espulsione di Balotelli che, dopo otto minuti dal suo ingresso in campo, riesce a farsi espellere – con due cartellini gialli in trenta secondi – per un fallo e le successive proteste. Per le Rondinelle è comunque un punto utile nella lotta salvezza, mentre i sardi interrompono la striscia di sconfitte ma non riescono a tornare alla vittoria. La squadra di Maran resta al sesto posto in zona Europa League (in attesa che giochi il Parma questa sera) e sale a trenta punti, ma il Milan si sta avvicinando.