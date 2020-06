Roma, prima sconfitta in assoluto con l’arbitro Giacomelli

MILANO – Erano totalmente positivi, fino a ieri, i precedenti della Roma con l’arbitro Piero Giacomelli. Nella sua storia la squadra giallorossa era stata diretta per tredici volte dal fischietto di Trieste, ottenendo nove vittorie, quattro pareggi e neanche una sconfitta. La prima è giunta proprio ieri, alla quattordicesima occasione, contro il Milan che a San Siro si è imposto per 2-0 con le reti di Ante Rebic ed Hakan Calhanoglu. I rossoneri sono invece arrivati a dieci successi con questo arbitro, rimediando anche tre pareggi e altrettante sconfitte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...