Notizie Milan – Duello con l’Arsenal per Camara

MILANO – In casa rossonera si sono accesi i fari su Mady Camara, centrocampista guineano classe 1997 in forza all’Olympiakos. Il suo profilo, però, è finito nel mirino anche di altre società, soprattutto dell’Arsenal. Alcuni media inglesi sottolineano come i Gunners siano pronti a presentare un’offerta ufficiale all’Olympiakos. Anche l’agente del giocatore, in una recente intervista a calciomercato.it, ha confermato che sono molti i club interessati al suo assistito. Insomma, Camara è pronto a lasciare la Grecia per fare il salto di qualità, ma il Milan deve fare i conti con una concorrenza agguerrita.

