Notizie Milan – Dalla Spagna: lo Schalke 04 non riscatta Todibo, Gazidis torna alla carica

MILANO – Il Milan è pronto a tornare alla carica per Jean Clair Todibo. Il difensore francese, a lungo corteggiato negli scorsi mesi, è in prestito allo Schalke 04 ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Barcellona. Stando a ciò che riferisce il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, lo Schalke, a causa di una situazione economica poco florida, non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In tal caso, Todibo tornerebbe al Barça e il Milan farebbe un nuovo tentativo per portarlo all’ombra del Duomo. Bisogna fare i conti, però, con la concorrenza dell’Everton che ha già messo nel mirino il classe ’99 su indicazione di Carlo Ancelotti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...