Milan, incontro col procuratore di Emerson

MILANO – Il primo obiettivo del Milan, per rinforzare la corsia laterale destra del reparto difensivo, risponde al nome di Emerson Royal, ventunenne terzino del Barcellona che in questa stagione ha giocato in prestito nel Betis Siviglia. Il quotidiano Mundo Deportivo già ieri aveva messo in evidenza l’interesse del Milan per questo giocatore e oggi, come riporta TMW, i dirigenti rossoneri hanno incontrato il suo procuratore. La richiesta del Barça è di 30 milioni di euro, ma a 25 si potrebbe raggiungere l’accordo. Non solo, ma c’è anche un altro giocatore finito nel mirino del Milan: Marc Roca, centrocampista classe 1996 intenzionato a lasciare l’Espanyol.

