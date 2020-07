Dalla Spagna – Milan, occhi puntati su un terzino del Barcellona

MILANO – Giunge direttamente dalla Spagna, in particolare dal quotidiano sportivo Mundo Deportivo, l’indiscrezione secondo la quale il Milan avrebbe messo nel mirino Emerson, laterale difensivo brasiliano del Barcellona che in questa stagione ha giocato in prestito nel Betis Siviglia. Il Barça lo valuta trenta milioni di euro ma l’affare si potrebbe chiudere intorno ai venticinque. Emerson arriverebbe per giocare titolare sulla fascia destra, con Andrea Conti come alternativa e Davide Calabria che verrebbe di conseguenza ceduto.

Ma attenzione perché adesso stanno circolando notizie completamente nuove per il mercato rossonero. Un bomber per Pioli: spuntano due nomi pesantissimi e totalmente a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live