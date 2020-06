Milan, ecco la richiesta di Romagnoli e Raiola per il rinnovo

MILANO – Non solo Gigio Donnarumma, i dirigenti del Milan devono sedersi al tavolo delle trattative con Mino Raiola anche per un altro suo assistito: Alessio Romagnoli. Sebbene abbia un anno in più di contratto rispetto al portiere, la questione legata al rinnovo del capitano è prioritaria in casa rossonera. Le sirene di mercato iniziano già a farsi sentire, su di lui ci sono club come Liverpool, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, ma il giocatore sembra voler dare la precedenza al Milan. Tuttavia la richiesta economica è molto alta: stando infatti a ciò che riferisce SportMediaset, Raiola vorrebbe portare l’ingaggio di Romagnoli da 3,5 a 5 milioni a stagione.

