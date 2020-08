Milan, c’è l’intesa col Real Madrid per Brahim Diaz

MILANO – Si fa sempre più caldo l’asse di calciomercato Madrid-Milano. In questi giorni, infatti, il Milan sta portando avanti due trattative con il Real: una per il centrocampista Oscar Rodriguez, l’altra per l’esterno offensivo Brahim Diaz. In entrambi i casi la buona riuscita dell’affare è molto probabile. Per quel che riguarda Diaz, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, è già stato trovato l’accordo sulla formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto. Tra i club, dunque, c’è l’intesa, che ora occorre raggiungere anche col calciatore: a tal proposito, nei prossimi giorni l’agente di Diaz sarà a Milano per discutere sulle cifre del contratto. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è esplosa all’improvviso anche un’altra clamorosa bomba per il mercato rossonero. Gianluca Di Marzio sgancia il siluro in diretta: “Tutto vero, offerta ufficiale!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

