Kalulu, parla l’agente: “Ha scelto il Milan per il progetto, decisivo il colloquio con Maldini”

MILANO – Il primo innesto per il Milan che verrà si chiama Pierre Kalulu, terzino destro francese prelevato a costo zero dal Lione. Ai microfoni di MilanNews.it il suo agente, Eduardo Marinho, ha spiegato la scelta di sposare il progetto rossonero: “Il Milan ci ha contattato per avere maggiori informazioni sul giocatore, sulla famiglia, sulla mentalità e tanti altri particolari. Pierre riteneva che il Milan avesse il miglior progetto sportivo per lui; crede che possa avere molto successo con la maglia rossonera. Inoltre il confronto con Paolo Maldini è stato molto importante, poiché ci ha dato una panoramica completa del campionato italiano e del club. È fondamentale per i giovani talenti avere un supporto da ex giocatori così esperti”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa rossonera. Annuncio pesante, ecco il colpo di Rangnick: “Contatti ben avviati!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

Caricamento sondaggio...