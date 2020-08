Dalla Spagna – Derby meneghino per Diego Costa

MILANO – “Diego Costa ha confessato ai suoi amici più stretti dopo l’eliminazione in Champions League che la sua prossima destinazione è Milano“, questa è l’indiscrezione lanciata su Twitter dal giornalista della radio spagnola Cadena COPE, Juan Cato sul futuro dell’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati eliminati dalle Finale Eight di Champions League per mano del Lipsia. Ecco il post completo del giornalista:

Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivato un altro grandissimo annuncio di mercato in diretta su Sky che farà felici tutti i tifosi rossoneri. Ora si può chiudere, Gianluca Di Marzio conferma: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live