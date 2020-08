CorSera – Ibra, nel fine settimana arriverà la firma sul rinnovo

MILANO – Nonostante la secca smentita di Mino Raiola, Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. E’ vero, come sottolinea l’agente dello svedese, che la firma sul contratto ancora non c’è, ma ormai è questione di giorni. Come riferisce Il Corriere della Sera, Ibra ha accettato la proposta da 6,5 milioni fino a giugno 2021, più bonus in caso di qualificazione in Champions League. Nel fine settimana tornerà a Milano per mettere nero su bianco il rinnovo. Insomma, la trattativa è stata a dir poco estenuante, ma il Milan e Ibrahimovic sono pronti a riabbracciarsi.