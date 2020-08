MILANO – Tramite i propri profili social, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha smentito le voci secondo le quali il suo assistito e il Milan avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: “Fake news, Ibrahimovic non ha rinnovato col Milan”. Insomma, le parti sembravano davvero aver raggiunto l’intesa per il prolungamento, ma le parole di Raiola hanno gelato l’ambiente rossonero: la trattativa è ancora tutta da chiudere.