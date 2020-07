Bennacer: “Partita dura, ma abbiamo le qualità per vincerla”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv: “Oggi abbiamo una partita fondamentale e molto dura, dobbiamo vincerla e abbiamo tutte le qualità per riuscirci. Il pareggio di Ferrara ci ha lasciato un po’ di rammarico, ma ormai è passato e ci teniamo gli aspetti positivi di quella rimonta. Per battere la Lazio dobbiamo giocare da squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...