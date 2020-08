Atalanta, Sartori gela il Milan: “Pessina? Sarebbe perfetto un altro prestito a Verona”

MILANO – Uno dei nomi più caldi nell’orbita rossonera di mercato è quello di Matteo Pessina, centrocampista classe ’97 dell’Atalanta, autore di un’ottima stagione in prestito al Verona. Il Milan lo segue con grande interesse e il giocatore, dal canto suo, dà priorità proprio alla società rossonera. Tuttavia, ai microfoni di ‘Hellas Live’, Giovanni Sartori, direttore tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano ben sperare il Milan.

LE SUE PAROLE – “Il futuro di Pessina è ancora da decidere. Il Verona ha fatto un lavoro straordinario con lui, nella persona di D’Amico che ci ha creduto e in quella di mister Juric che l’ha fatto crescere tantissimo. Se l’Atalanta decidesse di dare Matteo di nuovo in prestito, la soluzione ideale sarebbe un ritorno a Verona per continuare a maturare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live