Europei 2021 – Kjaer porta il Milan alle final four di Wembley

Alle porte la fase finale degli Europei, con il Milan che sarà rappresentato da Simon Kjaer, capitano e uomo simbolo della Danimarca

Gli Europei sono giunti ormai alle fasi finali, con la Nazionale azzurra che sta facendo sognare i tifosi e sta regalando nuove notti magiche . Se tra le file degli azzurri c'è solo l'ombra del Milan, visti i tanti ex in rosa, il Diavolo è rappresentato egregiamente da Simon Kjaer . Il capitano della Danimcarca, infatti, porta un po' di rossonero alle final four, con la speranza che la favola danese possa proseguire ancora, anche oltre l'Inghilterra.

La Danimarca è sicuramente la grande rivelazione del torneo, probabilmente ancor di più dell'Italia, soprattutto considerando come era iniziato per loro il torneo. La paura è stata tanta, ma il gruppo danese si è saputo ritrovare e ricompattare, risorgendo dalle ceneri e portando avanti una meravigliosa favola. Una squadra che, probabilmente, gioca in 12, dato che come più volte affermato questo Europeo lo stanno portando avanti anche e soprattutto per Christian Eriksen. Un sogno che continua quindi per la Danimarca, dopo la semifinale raggiunta per la terza volta nella loro storia.