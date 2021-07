Europei 2021, manca sempre meno a Italia-Spagna: le probabili

Poche ore al fischio d'inizio della semifinale tra Italia e Spagna, super sfida in programma questa sera a Wembley.

Redazione Il Milanista

Manca sempre meno al fischio d'inizio del big match tra Italia e Spagna. La sfida, valevole per le semifinali di UEFA EURO 2020, terrà incollati al televisore i tantissimi tifosi che stanno seguendo con passione l'avventura della Nazionale. La squadra di Roberto Mancini ha riavvicinato in maniera incredibile i fan alla Nazionale, un seguito che non si vedeva da tanti anni e che era venuto meno dopo la debacle degli ultimi tempi. Questa sera una sfida per fare la storia, ancora una volta contro la Spagna.

Una sfida che si ripete, visto che le due compagini si sono già affrontate nel 2008 ai quarti di finale, con la vittoria degli spagnoli ai rigori. Nuova sfida poi nel 2012, questa volta in finale, con un roboante 4-0 di Casillas e compagni. L'ultima sfida nel 2016, in cui l'Italia di Antonio Conte riuscì ad imporsi per 2-0 nella fase a gironi grazie alle reti di Chiellini e Pellè.

Le probabili formazioni

Calcio d'inizio alle 21 a Wembley, è ormai quasi tutto pronto. Praticamente fatte le scelte di Roberto Mancini, che dovrebbe confermare la formazione che ha vinto contro il Belgio, con Emerson Palmieri unica eccezione al posto dell'infortunato Spinazzola. Quindi avanti a Donnarumma ci saranno Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e appunto il terzino del Chelsea. A centrocampo confermato il trio composto da Barella, Jorginho e Verratti, con Pessina e Locatelli pronti a subentrare. In avanti ancora Chiesa e non Berardi, a sinistra ci sarà il numero 10 Lorenzo Insigne. Al centro dell'attacco, nonostante le tante critiche, ci sarà ancora Ciro Immobile, con Belotti pronto alla staffetta.

Luis Enrique dovrà rinunciare a Sarabia per la sua Spagna, ma anche nel suo caso le scelte sono quasi fatte. Unai Simon tra i pali, con Azpiculeta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba a proteggerlo. A centrocampo Koke e Pedri ai lati del capitano Sergio Busquets. In avanti Alvaro Morata al centro dell'attacco, con Ferran Torres e Dani Olmo, in vantaggio su Oyarzabal, a supportarlo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.