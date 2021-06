Europei 2021 al via: le probabili formazioni di Italia-Turchia

Tutto pronto per gli Europei 2021. La partita che darà il via alla competizione è Italia-Turchia, ecco le probabili formazioni

Ci siamo. Tutto pronto per gli Europei di calcio, quelli del 2021, un anno dopo lo slittamento a causa della pandemia da Covid-19. Gara inaugurale a Roma, allo Stadio Olimpico. Italia e Turchia scenderanno in campo alla 21:00, prima partita della competizione e prima partita del Gruppo A. Gli azzurri hanno subito tanto da giocarsi, per i numeri che hanno portato gli uomini di Mancini a qualificarsi, la nazionale non prende gal da 8 partite e inoltre è imbattuta da 27 partite dove ha raccolto 22 successi e cinque pareggi. Poi c'è la questione Mondiali 2018, dove l'Italia non riuscì a qualificarsi e quell'eliminazione brucia ancora. Di conseguenza c'è grande voglia di rivalsa. Poi ci sono le chance vittoria, gli azzurri non sono i favoriti, ma si è parlato benissimo del lavoro fatto da Roberto Mancini.