Euro2020 | Fabregas: “Quella di stasera è una finale anticipata”

Il centrocampista spagnolo del Monaco è intervenuto per analizzare le possibilità della sue Furie Rosse contro gli Azzurri

Attualmente in forza al Monaco e fuori dal giro nazionale, il classe '87 ha commentato in esclusiva ai microfoni di TMW, la sfida in programma stasera a Wembley. Il giocatore si è detto particolarmente colpito dal gioco messo in campo da Luis Enrique, che lo fa ben sperare, ma si è mostrato anche particolarmente impressionato dal calcio proposto da Roberto Mancini.