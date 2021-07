EURO 2020 | Le parole di Sheva e Southgate

Ecco le parole di Andriy Shevchenko e Gareth Southgate in conferenza stampa in vista dei quarti di finale di questa sera a Roma

Redazione Il Milanista

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'Ucraina di Shevchenko e Tassotti affronterà l'Inghilterra di Southgate, match valido per l'accesso in semifinale di Euro 2020. Ecco le parole dei due allenatori in conferenza stampa in vista dei quarti di finali.

Shevchenko in conferenza

Ecco le parole di Andriy Shevchsenko in conferenza stampa: "Possiamo vedere l'ottimo lavoro svolto da Southgate. Al di là di ogni dubbio, l'Inghilterra è una delle migliori squadre in questo momento. Quindi capiamo perfettamente quanto sia forte il nostro avversario e quanto difficile sarà per noi. L'Inghilterra sta vivendo uno dei suoi momenti migliori nella storia del calcio. Abbiamo visto prestazioni incredibili di due squadre inglesi nella finale di Champions League. Possiamo vedere quanti grandi giovani giocatori provengono da accademie, come Foden o Mount. Tifosi ucraini all'Olimpico? Noi ci speriamo. C'è una grande comunità ucraina in Italia, ma speriamo anche che gli italiani ci sostengano. Vorrei chiedere ancora una volta ai nostri fan: se avete questa opportunità, venite a sosteneteci. Ne abbiamo tanto bisogno. Entrambe le squadre vogliono essere la squadra migliore. Ovviamente abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo principale e tutto il resto sarà un di più. Probabilmente c'è una pressione diversa sull'Inghilterra. Sono visti come favoriti ma tutti sanno perfettamente che nel calcio può succedere di tutto. Ci stiamo preparando molto seriamente e vogliamo sorprendere l'Inghilterra".

Southgate in conferenza stampa

Ecco le parole di Gareth Southgate in conferenza stampa "Domani ci saranno pochi tifosi inglesi, ma abbiamo già avuto l'esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L'atmosfera non importa molto, l'Olimpico è molto bello ed è uno stadio pieno di storia, non vediamo l'ora di scendere in campo domani. Domani (oggi n.d.r.) farà molto caldo, il caldo inciderà molto anche se si giocherà di sera. Dobbiamo cercare di gestirla".