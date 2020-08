Champions League, le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

MILANO – Dopo l’eliminazione della Juventus per mano del Lione, il Napoli è rimasto l’unico club italiano ancora in corsa in Champions League. Questa sera la squadra di Gennaro Gattuso affronterà il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dallo scomodo, ma non irrimediabile, 1-1 maturato al San Paolo nella gara d’andata. Di seguito le probabili formazioni.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Sergi Roberto, de Jong, Rakitic, Jordi Alba; Suarez, Messi, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

