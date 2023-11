Calciomercato, Pellegatti a sorpresa: “Il Milan vuole prenderlo a gennaio” / News

Come è giusto e normale che sia, il Milan si sta muovendo concretamente già da qualche tempo per imbastire il prossimo calciomercato di gennaio, che vedrà ancora una volta il club rossonero protagonista. Furlani, Moncada e D'Ottavio stanno sondando il mercato in lungo e in largo, preparando le loro mosse che diventeranno effettive appena aprirà la sessione invernale.