NEWS MILAN- Accordo col Como per la cessione di Thiaw a 25 milioni

Accordo tra Milan e Como per Malick Thiaw: 25 milioni per il difensore tedesco. Decisione ora in mano al giocatore.

È Fabrizio Romano a riportare questa notizia a sorpresa: il Como avrebbe trovato l’accordo con il Milan per l’acquisto a titolo definitivo di Malick Thiaw per una cifra vicina a 25 milioni di euro. Il difensore era stato accostato a diversi club tedeschi nelle scorse settimane, ma al momento sarebbe proprio il Como il club più vicino a chiudere l’operazione per assicurarsi il giocatore in uscita dal Milan.