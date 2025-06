Milan in prima fila nella corsa al giovane talento del Parma Leoni

Giovanni Leoni , difensore 18enne del Parma , è uno dei nomi più ambiti del momento in chiave mercato. Secondo le indiscrezioni, molte big di Serie A, tra cui Milan , Juve e Inter , sarebbero interessate al giovane talento, anche se il Parma non sembra intenzionato a fare sconti. Leoni , nella scorsa stagione di Serie A, ha totalizzato 17 presenze mostrando ottime prestazioni in campo. La valutazione del suo cartellino è però lievitata, complice anche la sua giovanissima età: il Parma lo valuta 30 milioni di euro e, anzi, vorrebbe trattenerlo ancora un’altra stagione, con l’idea di rivenderlo tra un anno ad una cifra ancora più alta.

Il Milan osserva, ma serve prima una cessione

Il Milan, dal canto suo, è una delle pretendenti più agguerrite. Tuttavia, prima di tentare l’assalto vero e proprio a Leoni, trattando con il Parma, dovrà probabilmente cedere uno dei suoi difensori centrali. Al momento, la batteria di centrali a disposizione del club rossonero è composta da quattro nomi importanti: Gabbia, Tomori, Thiaw e Pavlovic. Di conseguenza, è plausibile che senza una cessione, con Thiaw o Tomori tra i principali indiziati, non si possa procedere concretamente per Leoni o per un altro rinforzo in difesa. Thiaw, in particolare, ha mercato in Bundesliga: chissà che una sua possibile uscita non possa liberare lo spazio necessario per accogliere il giovane talento del Parma…