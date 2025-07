Mercato Milan: colpo clamoroso! Mediaset dà l’annuncio in diretta

Attenzione alle ultime news di calciomercato sul Milan rivelate in diretta TV da SportMediaset: un nome pesantissimo nel mirino rossonero, ecco tutti i dettagli

Tanta, anzi tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando su diversi tavoli di trattative, con Tare impegnatissimo su svariati fronti aperti. Anche perché gli obiettivi di mercato in entrata del Milan sono davvero parecchi.

Servono almeno un paio di terzini titolari, magari un centrale difensivo in caso parta qualcuno, sicuramente almeno un altro centrocampista centrale e poi una grande prima punta da affiancare a Gimenez. Insomma, non c’è tempo da perdere.

Milan, calciomercato in fermento: le ultime news in diretta TV

Come ben sappiamo, il Milan attende novità dal Bruges sul fronte Jashari per il centrocampo e si è mosso su diversi giocatori per gli esterni difensivi. In particolare i fari sono puntati su Guela Doue dello Strasburgo e Marc Pubill dell’Almeria per la fascia destra, mentre per quella mancina circolano i nomi di Miguel Gutierrez del Girona e Fran Garcia del Real Madrid. Ma è in attacco che potrebbero arirvare le sorprese più clamorose.

Già detto del fortissimo apprezzamento del Milan e in particolare di Allegri per Vlahovic, occhio anche alle possibili sorprese. Una di queste sarebbe rappresentata dall’ex Atalanta Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United. Stando a quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Claudio Raimondi in diretta TV su SportMediaset, Tare starebbe effettivamente lavorando sottotraccia per il centravanti danese classe 2003. Un ritorno in Serie A per Hojlund sarebbe possibile, con i Red Devils che potrebbe anche aprire all’ipotesi di prestito. Una formula che sarebbe particolarmente gradita al Milan, che dunque studia anche questo possibile clamoroso colpo di mercato per l’attacco.