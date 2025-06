Milan, la situazione uscite a centrocampo: Bennacer e Adli

In questi giorni si è parlato molto della rivoluzione che il Milan vuole attuare a centrocampo, con diversi nuovi innesti di qualità attesi nelle prossime settimane. Ma è altrettanto importante fare il punto sulla situazione delle uscite. Di Yunus Musah ha parlato direttamente anche il DS Tare , confermando che resta un giocatore in uscita: si attende solo che si sblocchi qualcosa a livello di trattative. Diverso il discorso per Ismaël Bennacer e Yacine Adli , su cui Tare non si è espresso pubblicamente, ma che risultano comunque fuori dai piani sia della società che del nuovo allenatore. Per entrambi si cercherà una sistemazione nel corso di questa sessione di mercato.

Futuro lontano da Milanello

Per quanto riguarda Bennacer, il centrocampista algerino ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito all’Olympique Marsiglia, che però non sembra intenzionato a riscattarlo. Le ipotesi più concrete al momento portano verso una possibile destinazione in Arabia Saudita, anche se non è da escludere un interesse della Fiorentina, ora guidata da Stefano Pioli, suo ex tecnico al Milan. Situazione simile per Yacine Adli, il quale ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, che però ha deciso di non confermarlo. Anche per lui si parla di offerte potenziali provenienti dall’Arabia Saudita. Insomma, in attesa di sviluppi concreti sul fronte uscite, una cosa sembra ormai certa: nella prossima stagione, né Bennacer né Adli faranno parte del gruppo rossonero a Milanello.