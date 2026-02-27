Il Milan ha scelto il primo grosso colpo di mercato per il 2027

La stagione del Milan sta andando ben oltre le aspettative, ma chi segue da vicino le vicende rossonere sa già qual è il principale nodo da sciogliere in estate. Manca un centravanti. Non uno di supporto, non un’alternativa — un vero nove, quello che prende la squadra sulle spalle nei momenti che contano. E in via Aldo Rossi ne sono perfettamente consapevoli.

Del resto non è una sorpresa di oggi. Già a gennaio i dirigenti rossoneri avevano provato a correre ai ripari, imbastendo una trattativa con il Crystal Palace per Mateta. Sembrava fatta, poi le visite mediche hanno bloccato tutto. Il problema è rimasto lì, irrisolto, e in estate andrà affrontato sul serio.

Stando a quanto riporta stamattina Tuttosport, il profilo che stuzzica di più è quello di Moise Kean. Non è una scelta casuale: Allegri lo ha già allenato alla Juventus, ne conosce pregi e difetti, e lo aveva già messo in cima alla lista la scorsa estate senza poi riuscire a chiudere. Adesso ci riprova. Il centravanti della Fiorentina ha un contratto fino al 2029, ma nel suo accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 62 milioni di euro — attivabile soltanto tra il primo e il 15 luglio. Una finestra stretta, che il Milan dovrà sfruttare con tempismo. Dall’altra parte, Kean non sta attraversando la sua migliore stagione in viola e potrebbe essere aperto a una nuova avventura. I presupposti, insomma, ci sono tutti.

Ma il nome di Kean non è l’unico che circola dalle parti di Milanello. Dusan Vlahovic è in scadenza con la Juventus: un attaccante di caratura internazionale, anche se su di lui si muoverà mezza Europa. Pellegrino del Parma è un’opzione più abbordabile e seguita con interesse. Poi ci sono due situazioni che potrebbero riservare qualche sorpresa. Darwin Nunez è finito ai margini dell’Al-Hilal da quando il club arabo ha preso Benzema a gennaio: un giocatore di quel livello che si ritrova senza spazio è inevitabilmente destinato a fare mercato. Gabriel Jesus invece ha ancora un paio d’anni di contratto con l’Arsenal, ma qualcosa si è mosso: ha cambiato procuratore di recente, passando nella scuderia di Branchini, che tra i suoi assistiti ha anche Allegri. Nel calcio, questi incroci raramente sono coincidenze.