Calciomercato | Il Milan prepara il botto per gennaio: “Può arrivare in prestito!”

Mentre la squadra guidata da mister Stefano Pioli continua a concentrarsi sul campo e sui risultati, i vertici del Milan guardano già al futuro e preparano le prossime mosse di calciomercato da mettere in atto. Furlani e Moncada stanno preparando importanti movimenti in prospettiva estiva, ma occhio anche a quanto potrebbe succedere durante la sessione invernale di mercato in casa rossonera. Già perché, come vi abbiamo anticipato negli scorsi focus di calciomercato, il Milan avrebbe effettivamente in mente di fare qualcosa a gennaio. La priorità è il terzino sinistro, con Juan Miranda che rimane sempre in cima alla lista della spesa rossonera. Ma stando alle ultime notizie di mercato, adesso il Milan starebbe pensando anche a un altro grande colpo ad effetto: ecco l'ultima suggestione <<<