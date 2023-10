Milan-Juventus, come arrivano le due squadre al big match di San Siro

È tutto pronto per il ritorno in campo del Milan. Questa sera i rossoneri affronteranno la Juventus nella gara valida per la nona giornata di Serie A. Il Diavolo ha dalla sua parte un ottimo momento di forma. I rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie di fila in campionato e potrebbero tornare in vetta in solitaria. Inoltre i Diavoli giocheranno in casa e lo faranno in un San Siro completamente sold out. Il vero dilemma per gli uomini di Pioli riguarda il ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali, in quanto l’ultima volta hanno perso il derby della Madonnina.