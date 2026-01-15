Mercato Milan / Pazza idea Tare: il colpo per Allegri arriva dalla Premier

Il Milan sta valutando una serie di profili in scadenza: tra questi c'è Harry Maguire dello United. L'ostacolo è ancora una volta l'ingaggio

Anche se in questo momento il mercato in entrata del Milan per la sessione corrente è fermo, la dirigenza rossonera è comunque attenta alle occasioni di mercato. Alcune di queste potrebbero diventare concrete a giugno, soprattutto parlando di giocatori in scadenza, quindi ingaggiabili a parametro zero qualora non dovessero rinnovare con i rispettivi club.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato, ad esempio, di un profilo di livello internazionale come Leon Goretzka del Bayern Monaco per rinforzare il centrocampo: pista molto difficile, ma resta un osservato speciale. Un’altra occasione potrebbe arrivare dalla Premier League, nello specifico stiamo parlando del centrale inglese del Manchester United Harry Maguire.

Situazione introdotta ieri da Sky Sport, secondo cui potrebbe rivelarsi una buona opportunità per il Milan qualora il Manchester United non dovesse rinnovargli il contratto. Attenta all’evolversi della situazione ci sarebbe anche la Roma, anche se al momento non c’è nulla di concreto né dalla sponda Milan né da quella giallorossa.

C’è l’ostacolo ingaggio

Come spesso accade in questi casi, lo scoglio principale resta l’ingaggio. In Premier League c’è una media stipendi nettamente più alta rispetto alla Serie A. Maguire, che ha 32 anni, percepisce circa 9-10 milioni netti a stagione, cifra molto elevata e fuori dai parametri attuali del Milan.

Tuttavia, ultimamente Maguire gioca poco e quindi anche le sue pretese potrebbero abbassarsi. Chissà, staremo a vedere. La cosa certa è che, qualora il Milan riuscisse a qualificarsi in Champions League, profili di questo tipo, come Maguire o Goretzka, sono da tenere d’occhio perché rappresentano ciò di cui la squadra avrebbe bisogno per fare il salto, aggiungendo esperienza di livello internazionale.