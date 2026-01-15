Milan, le top news di giornata

Le ultime in vista del recupero contro il Como: la probabile formazione rossonera assenze, ballottaggi e aggiornamenti su Fullkrug e Leao.

It’s matchday! Stasera il Milan recupera la gara contro il Como, saltata a dicembre per gli impegni di Supercoppa. Vediamo ora le ultime in vista del match.

Le ultime dall’infermeria e le probabili scelte

Il Milan si presenterà a Como con una formazione pseudo titolare. È vero, sarà assente Pavlovic, che ha ancora in testa i punti della ferita apertasi nel match contro la Fiorentina, ma per il resto saranno tutti a disposizione. Buone notizie quindi da Fullkrug: sembrava costretto al forfait a causa di un problema al dito del piede provocato da un pestone, ma ieri si è allenato regolarmente con i compagni e dovrebbe andare in panchina, pronto a subentrare al bisogno. In attacco ci sarà regolarmente dal primo minuto Rafa Leao, mister Allegri ieri in conferenza ha detto che sta bene. Si contendono una maglia al suo fianco Nkunku e Pulisic, anche se il francese è attualmente in vantaggio per partire dall’inizio. L’altro dubbio riguarda il centrocampo, con Fofana per ora in vantaggio su Loftus-Cheek e Ricci per iniziare insieme a Modric e Rabiot.