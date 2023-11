Mercato Milan, Romano conferma due colpi: “Uno è a un passo!” / News

Dopo un mercato estivo molto movimentato, in pochi si sarebbero aspettati un Milan ancora assoluto protagonista anche a gennaio. E invece - tra qualche nuovo che non sta convincendo, vari infortuni e qualche situazione extra-campo - il club rossonero sarà costretto a intervenire ancora una volta in maniera importante anche nel corso dell'ormai vicino calciomercato invernale. Ma non solo perché, come confermano le ultime news di casa Milan, i dirigenti rossoneri stanno già lavorando concretamente anche per qualche grossa operazione in ottica estiva. Insomma, di carne al fuoco ce n'è veramente parecchia. E a dare importanti aggiornamenti in merito in queste ultime ore è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato un paio di notizie davvero molto interessanti per il Milan <<<