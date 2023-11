Milan, occhi puntati su Kelly: si cerca di convincere il club inglese

Il Milan ha messo gli occhi su Lloyd Kelly del Bournemouth per rafforzare il reparto difensivo nel mercato invernale

Il Milanlavora per trovare dei rinforzi per gennaio. Per il reparto difensivo piace molto Lloyd Kelly del Bournemouth. Il centrale 25enne ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non ha nessuna intenzione di rinnovare con il club britannico. Il giovane vuole infatti fare un salto di qualità nella sua carriera, con il Milan che rappresenta l’occasione ideale.

Profili seguiti — L’ostacolo resta il club di appartenenza, che preferisce perderlo a fine anno come parametro zero piuttosto che a metà stagione. Moncada è andato fino al Vitality Stadium per osservarlo da vicino e difficilmente si arrenderà. Se i rossoneri non dovessero riuscire a prendere Kelly allora andrebbero su Kiwiordell’Arsenal. Piace anche Koulierakis del Paok e a gennaio si farà un tentativo.

