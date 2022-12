Calciomercato Milan / Follia Leao, idea Man e un colpo segreto: raffica di news

Gli aggiornamenti di calciomercato sono all'ordine del giorno in casa Milan. In effetti, negli ultimi tempi stanno circolando tante news che confermano come Maldini e Massara stiano lavorando alacremente su diversi fronti di mercato. Ci sono diverse situazioni da risolvere, molte delle quali sono di fondamentale importanza, sia per il breve termine che in prospettiva futura. E in più, stanno spuntando pure alcune possibili sorprese per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Milan. Per fare il punto della situazione su tutto, abbiamo raccolto tutte le ultime notizie nostra raffica di mercato, piena di flash news che potrete sfogliare una dopo l'altra: partiamo quindi subito dalla prima <<<