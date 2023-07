Mercato Milan, news col botto: “Pioli ha chiesto questo giocatore alla dirigenza!”

Dopo l'addio di Maldini e Massara, anche la figura di Stefano Pioli ha guadagnato più peso all'interno del Milan per quanto riguarda le questioni di mercato . I dirigenti operativi ora sono soprattutto Furlani e Moncada , ma il tecnico rossonero adesso ha più peso nelle scelte di calciomercato e il suo parere sarà fondamentale per le trattative del Diavolo.

Preso atto di questo ruolo centrale di Pioli nelle tematiche di mercato del Milan, particolare attenzione merita una delle ultime news che sta circolando in queste ore in ambiente rossonero. Per la precisione, parliamo di una notizia che sta rimbalzando dalla Spagna e che svela quello che sarebbe un giocatore che Pioli in persona avrebbe chiesto di comprare alla dirigenza milanista <<<