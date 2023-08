Calciomercato, questo Milan fa paura: Pioli ha in mente una formazione da urlo!

Un calciomercato spettacolare e pieno di operazioni, tanto in entrata quanto in uscita, ha modellato un Milan nuovo di zecca e sicuramente molto più forte e competitivo rispetto a quello della scorsa stagione. La formazione rossonera è cambiata profondamente, sia nei titolari che nelle seconde scelte. Adesso Stefano Pioli ha tante alternative e tanta qualità in ogni reparto. E potrebbe non essere finita qui, perché gli ultimi giorni di mercato del Milan potrebbero portare in dote altre novità.