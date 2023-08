Milan, la fine del mercato si avvicina: gli obiettivi rossoneri

Il Milan ha fatto faville nelle prime due giornate di campionato, vincendo con Bologna e Torino . La società intanto continua a lavorare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Mister Pioli . La sessione estiva chiuderà l'1 settembre e in questi giorni Furlani e la squadra mercato hanno degli obiettivi chiari su cui si stanno concentrando.

Uno dei temi più importanti è la ricerca di un centravanti che si alterni con Giroud. In questo momento il nome più caldo è quello di Mehdi Taremi del Porto. Il club portoghese ha chiesto 25 milioni per l'attaccante iraniano, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 15 milioni più bonus. La speranza è che gli agenti del giocatore possano convincere il Porto ad abbassare le richieste, visto che il giocatore andrà in scadenza nel 2024. L'alternativa sarebbe sempre Hugo Ekitike del Psg, su cui però è forte l'interesse dell'Eintracht Francoforte e del West Ham.