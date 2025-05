Clamoroso Milan: follia Reijnders! Sta girando una voce pesantissima | News

In queste ore in casa Milan stanno rimbalzando alcune news di calciomercato decisamente clamorose su Tijjani Reijnders: ecco cosa sappiamo

Stefania Palminteri Redattore 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 17:33)

Dopo una stagione decisamente complicata, il Milan vuole portarsi a casa quantomeno la Coppa Italia, che garantirebbe anche la qualificazione alla prossima edizione di Europa League. Un passaggio di fondamentale importanza, perché rimanere completamente fuori dall'Europa sarebbe un disastro di proporzioni enormi per un club come quello rossonero. Quel che purtroppo è già sicuro però è che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League, cosa che inevitabilmente inciderà anche sulle strategie del prossimo calciomercato estivo rossonero. E, in questo contesto non proprio florido, massima attenzione meritano alcune pesanti news di mercato che stanno circolando proprio in queste ultime ore in ambiente Milan. Una in particolare, che riguarda Tijjani Reijnders.

Milan, pesanti news di calciomercato su Reijnders: cosa sappiamo — Stando a quanto riferito dal noto portale spagnolo El Gol Digital, il Barcellona sarebbe pronto a sferrare un assalto importante per il centrocampista olandese, ritenuto il perfetto sostituto di Frenkie de Jong che potrebbe partire in estate. Si parla anche di cifre: secondo i colleghi spagnoli, i blaugrana potrebbero mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per Reijnders. Una cifra molto importante, che potrebbe pesare parecchio nelle valutazioni di calciomercato del Milan. A maggior ragione alla luce della mancata qualificazione alla Champions League. Figuriamoci poi nel malaugurato caso in cui i rossoneri non partecipassero a nessuna competizione internazionale la prossima stagione. Detto questo però, attenzione anche a un altro fattore fondamentale.

Stando a quanto ci risulta infatti, né il Milan né tantomeno il centrocampista olandese avrebbero la minima intenzione di separarsi alla fine di questa stagione. Il contratto appena rinnovato sancisce chiaramente questa cosa, al netto delle varie sirene di mercato che continuano a suonare. Dunque qualche sacrificio pesante sul mercato ci sarà in estate, ma difficilmente il Milan farà a meno di Reijnders, ritenuto il presente e il futuro del club e un perno centrale anche del nuovo progetto rossonero che sta per partire. Registriamo comunque le indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna, in attesa di ulteriori sviluppi. In tutto questo però, attenzione anche a un'altra clamorosa novità di mercato. Il Milan ha deciso: vuole chiudere subito un grande colpo! <<<